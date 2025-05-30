Васілій Небензя заявив, що спершу треба обговорити параметри та умови миру

Постійний представник Росії в ООН Васілій Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у п’ятницю, 30 травня, заявив, що Москва готова до перемир’я, але для цього необхідно виконати дві умови.

Небензя назвав пропозицію щодо 30-денного припинення вогню «прагненням учергове ввести в оману Росію, щоб Україна могла перегрупуватися та переозброїтися».

«Нас не влаштовує ситуація, яка б дозволила «київському режиму» перевести дух, зализати рани й зупинити обвал східного фронту», – заявив він.

За словами посла, спершу треба обговорити параметри та умови миру, а потім домовлятися про режим припинення вогню. Він наголосив, що Росія погодиться на перемир’я, якщо західні країни припинять постачання зброї до України, а сама Україна зупинить мобілізацію.

Варто відзначити, що 30 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що для того, щоб наступна зустріч України та Росії у Стамбулі не була пустою, потрібно належним чином підготуватися до переговорів. Однак Росія робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.

«Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною», – написав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до нових переговорів із Росією, але лише за умови чітких і зважених пропозицій.

«Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу. Проте ми вимагаємо ясності. Чітких, а головне – зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, що зветься меморандумом. У нас уже був один. Досить. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках», – зауважив він.

Також повідомляли, що Небензя 30 травня заявив про готовність Москви продовжувати та посилювати військові дії в Україні. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що подібна риторика Кремля – це ляпас Росії всім, хто виступає за мир.