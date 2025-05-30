Васілій Небензя заявив, що російські війська готові продовжувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно

Посол Росії в ООН Васілій Небензя заявив про готовність Москви продовжувати та посилювати військові дії в Україні. Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Небензя на Радбезі ООН 30 травня заявив, що цілей так званої СВО можна досягти як військовим, так і мирним шляхом. Він підкреслив, що російські війська готові продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що подібна риторика Кремля – це ляпас Росії всім, хто виступає за мир.

«Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику», – зазначив міністра.

Сибіга підкреслив, що Україна вимагає реакцій та посилення тиску на Росію за зухвалі заяви, які ставлять під загрозу мирний процес.

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після її завершення американський лідер заявив, що Росія та Україна мають почати переговори негайно.