Володимир Зеленський доручив створити постійну переговорну групу

Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української делегації на переговорах з Росією у Стамбулі. За словами президента, українські переговорники відкинули всі погрози росіян. Про це у понеділок, 19 травня, повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, у Стамбулі Україна продемонструвала готовність наближати мир, а також необхідність тиску на Росію заради припинення війни. Найбільшим результатом перемовин з росіянами Володимир Зеленський назвав домовленість щодо обміну військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Також президент відзначив професійність та стійкість української переговорної групи, яку очолював міністр оборони Рустем Умєров.

«Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті», – зазначив президент.

Володимир Зеленський вкотре наголосив на готовності України до 30-денного перемир’я з можливістю його продовження. Президент зауважив, що встановлення режиму тиші, якому пручається Росія, є необхідним кроком для початку завершення війни. Крім того, український лідер висловив готовність до прямих перемовин з російським диктатором Владіміром Путіним.

«Ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Також міністр МЗС Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак доповіли про контакти з представниками США та Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.

«Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу», – підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що наразі президент не уточнив, хто увійде до української переговорної групи.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулись переговори між українською, російською та турецькою делегаціями, які тривали близько двох годин. ЗМІ повідомляли, що Росія висунула неприйнятні умови. Зокрема, росіяни вимагали визнати окупований Крим частиною Росії, а також вивести війська з чотирьох областей України.

Володимир Зеленський, який прилетів до Туреччини 15 травня, участь у перемовинах не брав, оскільки на них не був присутній російський диктатор Владімір Путін. Російську делегацію очолював помічник Путіна Владімір Медінський, українську – міністр оборони Рустем Умєров.

Водночас під час перемови Україна та Росія домовились провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000», який має відбутися найближчим часом. 17 травня СБУ повідомила, що вже формує списки для обміну.