Переговори Росії та України за участі Туреччини у Стамбулі 16 травня

У п’ятницю, 16 травня, у турецькому Стамбулі пройшли переговори між українською, російською та турецькою делегаціями. Зустріч делегацій тривала близько двох годин, повідомило Reuters із посиланням на МЗС Туреччини.

16 травня у Стамбулі українська делегація провела дві зустрічі – спершу з делегатами із США та Туреччини, а згодом – із російськими представниками. Трьохсторонні перемовини України, Росії та Туреччини розпочалися приблизно о 13:30 – на годину пізніше від запланованого часу.

За даними «Суспільного», в останній момент росіяни висунули вимогу, щоб американські представники не були присутні на зустрічі. Їм пішли на поступку, і делегатів від США на зустрічі не було.

Зустріч відкрив привітальним словом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Він наголосив, що Росія та Україна мають дослухатися до закликів президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Ердогана до миру.

«Є два шляхи: один з них веде нас до миру, інший призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях обрати», – повідомив Фідан.

Переговори проходили у закритому форматі. Під час зустрічі українські делегати спілкувалися з росіянами через перекладача. Переговори завершилися приблизно о 15:20 – трохи менш ніж за дві години від початку зустрічі.

За даними SkyNews, зустріч між делегаціями України та Росії завершилася після того, як Москва висунула вимоги, які є «нереалістичними та виходять далеко за межі всього, що обговорювали раніше». Видання зазначає, що Москва почала вимагати вивести українські війська з окупованих територій. Співрозмовник «Суспільного» в українські делегації повідомив, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, що не захопила воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час переговорів ключовою темою були реальні механізми досягнення справедливого та стійкого миру для України та поверненню українських військовополонених і незаконно депортованих дітей.

«На жаль, Росія вкотре підтвердила: вона не зацікавлена в мирі. Відсутність її представників на переговорах, ігнорування міжнародних ініціатив і небажання припинити агресію – ще одне свідчення її справжніх намірів», – написав Єрмак.

Доповнено 16:00. Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори у Стамбулі та повідомив, що буде інформувати про подальший перебіг зустрічі російської та української делегації та «чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні».

Володимир Зеленський назвав російську делегацію, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня представництва – зокрема, він звернув увагу, що у складі представництва немає жодної людини, яка реально ухвалює рішення в Росії.

«Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження», – наголосив Зеленський.

Доповнено 16:20. Голова української делегації та міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що першочергово на зустрічі обговорювали потенційну зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна для переговорів, а також обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. За його словами, подробиці щодо перемовин повідомлять пізніше.

«Ми знаємо дату (обміну – ред.), але поки не будемо говорити її», – повідомив Умєров.

Нагадаємо, 10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.