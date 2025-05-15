Володимир Зеленський вважає рівень російської делегації – низьким

Володимир Зеленський не братиме участь у переговорах з Росією, які мають відбутися у турецькому Стамбулі у четвер, 15 травня. Про це президент України повідомив під час пресконференції.

Президент України зауважив низький рівень російської делегації, тому вирішив особисто не брати участь у переговорах. За словами Володимира Зеленського, оскільки Путін не прибув до Туреччини, то йому, а також «голові СБУ і начальнику Генштабу в Стамбулі робити нічого». Участь у переговорах візьме українська делегація.

«З поваги до Трампа та Ердогана і в спробі досягти хоча б перших кроків для припинення війни я вирішив відправити делегацію до Стамбула, її очолить Рустем Умєров», – повідомив президент України.

Президент також повідомив, що основна мета зустрічі – припинення вогню. Він наголосив, що все ще готовий зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Володимир Зеленський також повідомив, що він та українська делегація перебуватимуть у Туреччині до п'ятниці, 16 травня. Також український лідер висловив думку, що Росія несерйозно ставиться до цих переговорів.

«Якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни, Україна попросить США, ЄС і країни глобального Півдня запровадити жорсткі санкції», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

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