Російську делегацію у Стамбулі очолить помічник Путіна Владімір Медінський

Російський диктатор Владімір Путін затвердив склад делегації, яка візьме участь у перемовинах з Україною, що мають відбутися у четвер, 15 травня, у турецькому Стамбулі. Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема, «Медуза».

Російську делегацію очолить помічник диктатора Владімір Медінський. Також до Стамбулу прибудуть заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

Також Путін затвердив чотирьох «експертів для переговорів». Сам російський диктатор у документі не згадується.

До складу української делегації, окрім Володимира Зеленського, увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква та міністр МЗС Андрій Сибіга, який вже перебуває у Туреччині. Про це повідомило NV, з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, в ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Це було відповіддю на вимогу США, Європи та України встановити 30-денне перемир’я, яку Путін вчергове проігнорував.

Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав Україну погодитись на пропозицію Путіна. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що чекатиме 15 травня у Туреччині Путіна особисто. Також президент України наголосив, що чекає від Росії згоди на встановлення 30-денного режиму тиші.

Сам Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість прибути на перемовини України та Росії до Туреччини, однак остаточної відповіді президент США ще не надав. Reuters пише, що у п’ятницю, 16 травня, до Туреччини прибудуть спецпредставник Трампа Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо, однак перемовини заплановані на четвер, 15 травня.