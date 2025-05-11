Володимир Зеленський погодився на перемовини з Росією у Туреччині

Володимир Зеленський погодився провести перемовини Росії та України у Туреччині. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у неділю, 11 травня.

Президент України також наголосив, що очікує від Росії припинення вогню.

«Ми чекаємо від завтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, ще перед цим Дональд Трамп закликав Україну погодитись провести прямі перемовини з Росією у Туреччині.

Нагадаємо, 10 травня Україна заявила про готовність до безумовного припинення вогню строком на 30 діб з понеділка, 12 травня, та закликала російського диктатора Владіміра Путіна погодитись на встановлення режиму тиші.

В ніч на неділю, 11 травня, Владімір Путін заявив, що пропонує відновити прямі перемовини України та Росії в Туреччині з четверга, 15 травня. Однак, російський диктатор на погодився на 30-денне перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонних розмов з французьким президентом Еманюелем Макроном та російським диктатором Владіміром Путіним заявив про готовність надати Україні та Росії майданчик для перемовин.