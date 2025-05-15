Володимир Зеленський оприлюднив склад делегації, яку очолив Рустем Умєров

У четвер, 15 травня, президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації, яка візьме участь у переговорах з росіянами у турецькому Стамбулі. Про це йдеться в указі президента.

Указ №306/2025 «Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру» постановляє утворити українську делегацію для переговорів між турецькою, американською та російською сторонами, запланованих на 15-16 травня у Стамбулі. До делегації увійшли 12 представників, більшість із них – представники військового сектору.

До української делегації для переговорів у Стамбулі увійшли:

міністр оборони Рустем Умєров – глава делегації

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

заступник очільника СБУ Олександр Поклад

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський

заступник начальника Генерального штабу Олексій Шевченко

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов

заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ Олександр Дьяков

начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Олексій Маловацький

старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов

радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз

Своїм указом Володимир Зеленський дозволив Рустему Умєрову вносити зміни до складу делегації за погодження із ним, а також залучати для забезпечення роботи делегації інших співробітників. Крім того, президент затвердив таємні директиви делегації України для участі в переговорах.

Попередній указ про делегації для переговорів з росіянами у квітні 2022 року Володимир Зеленський скасував.

Нагадаємо, 10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.