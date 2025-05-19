Трамп говорив із Путіним телефоном близько двох годин

У понеділок, 19 травня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів двохгодинну телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після її завершення американський лідер заявив, що Росія та Україна мають почати переговори негайно.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що розмова із Путіним пройшла «дуже добре». Розмова тривала близько двох годин.

«Я вважаю, що вона (розмова – ред.) пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами», – написав Трамп.

Американський президент додав, що Ватикан, зокрема 267-й Папа Римський Лев XIV, «дуже зацікавлений у проведенні переговорів». Нагадаємо, напередодні, 18 травня, після зустрічі із Володимиром Зеленським та Папою Римським Ватикан заявив про готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

За словами Трампа, «тон і дух розмови були чудовими». Він також написав, що Росія хоче вести «широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця катастрофічна “кривава баня”» і висловив згоду з цього приводу.

«Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни», – написав Трамп.

Владімір Путін також прокоментував телефонну розмову з Трампом, назвавши її «змістовною, відвертою і вельми корисною». Російський диктатор заявив, що Росія начебто виступає за мирне врегулювання, але «необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру». Крім того, Путін заявив про домовленість із Трампом про початок роботи над переговорами, вчергове відкинувши безумовне припинення вогню.

«Домовились з президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливої майбутньої мирної угоди з визначенням низки позицій, таких як принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди і так далі, включаючи можливе припинення вогню на певний час», – заявив Путін.

Україна на момент публікації не коментувала розмову Трампа та Путіна.

Раніше CNN із посиланням на Офіс президента повідомив, що перед телефонним дзвінком до російського диктатора Трамп зідзвонювався із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що після розмови з Путіним Трамп знову поспілкується з українським президентом.

Переговори України та Росії

10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.

Після завершення переговорів у Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що країни можуть провести обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Крім того, українська та російська делегації обговорили потенційну зустріч Зеленського та Путіна, проте не домовилися про припинення вогню – делегація від Росії не мала достатніх повноважень для підписання домовленостей.

Зазначимо, 19 травня Володимир Зеленський доручив сформувати постійну розширену групу для перемовин з Росією. Він вкотре наголосив на готовності України до 30-денного перемир’я з можливістю його продовження. Президент зауважив, що встановлення режиму тиші, якому пручається Росія, є необхідним кроком для початку завершення війни. Крім того, український лідер висловив готовність до прямих перемовин з російським диктатором Владіміром Путіним.