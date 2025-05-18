Папа Лев XIV зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими у Ватикані 18 травня

Папа Римський Лев XIV провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, який прибув у Ватикан на інавгураційну месу понтифіка. Про це президент повідомив у своїх соцмережах в неділю, 18 травня.

Володимир Зеленський привітав 69-річного главу Католицької церкви з початком його «особливої місії» та висловив подяку понтифіку за увагу до українського народу.

«Ми вдячні за особливі сьогоднішні слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України, наших людей. Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці… Хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей», – написав Зеленський.

Інавгураційна меса Папи Лева XIV у Ватикані, 18 травня 2025 рік (Фото Telegram-каналу Володимира Зеленського)

Зауважимо, 18 травня Папа Лев XIV провів перше євхаристійне богослужіння з нагоди початку Петрового служіння. У своїй промові наприкінці меси Папа згадав країни, які страждають від війн, і закликав молитися за мир.

«У радості віри й сопричастя ми не можемо забувати про наших братів і сестер, які страждають від війни. У Газі діти, сім’ї, люди похилого віку, які вижили, потерпають від голоду. У М’янмі нові бойові дії забрали життя невинних молодих людей. Мученицька Україна очікує, щоб нарешті почалися переговори про справедливий і довготривалий мир», – сказав Папа Лев XIV.



На інтронізації Папи разом з президентом були присутні перша леді Олена Зеленська, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також на захід прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Мерц і прем’єр Канади Марк Карні та інші.

Доповнено. Ватикан заявив про готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів і подякував за «чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру».

«Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни», – додав Зеленський.

До слова, 12 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV. Президент подякував Папі за позицію щодо російсько-української війни та запросив його до України.

Раніше, 8 травня, конклав кардиналів Римо-католицької церкви обрав 267-м Папою Римським 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який обрав собі ім’я Папи Лева XIV. Дізнатися біографію Святішого Отця можна тут.