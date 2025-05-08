Новий Папа Лев XIV (Роберт Френсіс Прево) вийшов до вірян із посланням

У четвер, 8 травня, у Ватикані кардинали під час конклаву обрали 267-го Папу Римського – ним став американський кардинал Роберт Френсіс Прево, який взяв ім’я Папа Лев XIV. Про це повідомило The Guardian.

Над Сикстинською капелою у Ватикані з'явився білий дим – це означає, що кардинали змогли обрати нового Папу Римського.

На площі Святого Петра зібралися близько 20 тис. людей, які слідкували за димарем капели. Появу білого диму люди зустріли з аплодисментами та вигуками.

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133 кардинали Римо-католицької церкви обрали нового Папу Римського з четвертого разу – до того над Сикстинською капелою тричі з’являвся чорний дим.

Новим Папою Римським став Роберт Френсіс Прево із США. Він буде знаний як Папа Лев XIV. Він вийшов до вірян та звернувся до них зі зверненням.

Роберт Френсіс Прево став Папою Лео XIV

Кардинали, які прибули з 70 країн, увійшли до Сикстинської капели у середу, 7 травня. У період конклаву вони не мають зв’язку із зовнішнім світом, аж доки не оберуть нового Папу. Відомо, що середня тривалість останніх 10 конклавів становила понад три дні, і жоден з них не тривав більш як п’ять днів. Папу Франциска, і його попередника, Папу Бенедикта XVI, було обрано через два дні.

Нагадаємо, попередній Папа Римський, Франциск, помер на 89-му році життя 21 квітня через інсульт та подальшу незворотню серцеву недостатність. До того він перехворів на тяжке запалення легень – його кілька разів підключали до апарату штучного дихання. 26 квітня Папу Франциска поховали у церкві Санта-Маріа-Маджоре у Римі.

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