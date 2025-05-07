133 кардинали не змогли дійти згоди щодо нового глави Католицької церкви, 7 травня 2025 рік

Увечері середи 133 кардинали Римо-католицької церкви не змогли з першого разу обрати нового Папу Римського. Про провальне голосування свідчить чорний дим, який повалив з димаря Сикстинської капели у Ватикані. Про це повідомляє Vatican News 7 травня.

За даними Ватикану, цього вечора на площі Святого Петра зібралися 45 тис. людей, серед яких віряни, паломники, представники духовенства та туристи.

Натовп в очікуванні результатів голосування за нового Папу Римського на площі Святого Петра 7 травня (Фото Vatican News)

Як пише NPR, раніше в середу кардинали увійшли до Сикстинської капели, щоб розпочати закритий конклав, під час якого вони оберуть 267-го Папу Римського. Він стане наступником Папи Франциска, який очолював Католицьку церкву майже 12 років і помер від інсульту 21 квітня.

133 кардинали, які прибули з 70 країн, відновлять голосування вранці четверга, 8 травня. Відтепер вони голосуватимуть чотири рази на день, поки кандидат на папський престол не отримає дві третини голосів, з перервою на день молитви, якщо за три дні не буде обрано Папу Римського.

Нагадуємо, кардинали-виборці у період конклаву не мають зв’язку із зовнішнім світом, аж доки не оберуть нового Папу. Відомо, що середня тривалість останніх 10 конклавів становила понад три дні, і жоден з них не тривав більш як п’ять днів. Папу Франциска, і його попередника, Папу Бенедикта XVI, було обрано через два дні.

Зауважимо, що серед кандидатів на папський престол – 45-річний єпископ УГКЦ в Австралії, кардинал Микола Бичок. Відтак голос українських християн звучатиме в дискусіях про майбутнє Католицької церкви.

Нагадаємо, що Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. ZAXID.NET детально розповідав, чим запам’ятається понтифік українцям.