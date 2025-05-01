Папа Франциск знявся у документальному фільмі Мартін Скорсезе

Американський режисер Мартін Скорсезе анонсував новий документальний фільм «Aldeas – Нова історія», в якому буде останнє велике інтерв’ю з Папою Римським Франциском. Газета The Guardian повідомила, що розмову записали незадовго до смерті понтифіка. Станом на початок травня 2025 року невідома точна дата виходу фільму.

«Зараз як ніколи нам потрібно говорити одне з одним, слухати одне одного в кроскультурному контексті. Один з найкращих способів досягти цього – ділитися історіями, що відображають наше особисте життя і досвід. Це допомагає нам зрозуміти й цінувати те, як кожен з нас бачить світ. Для Папи Франциска було важливо, щоб люди в усьому світі обмінювалися ідеями з повагою, зберігаючи при цьому культурну ідентичність. Кіно є найкращим засобом для цього», – сказав Мартін Скорсезе.

Зазначимо, що фільм презентуватимуть організації Scorsese’s Sikelia Productions та Aldeas Scholas Film. Остання є ініціативою Папи Франциска і має на меті об'єднувати молодь через освіту, культуру та мистецтво. Організації заявили, що документальний фільм стане «свідченням незмінної віри в те, що творчість – це не лише засіб вираження, а й шлях до надії та трансформації». У стрічці покажуть, як молодь з Індонезії, Гамбії та Італії бере участь в освітній програмі та створює короткометражні фільми.

Перед смертю Франциск казав, що фільм «Aldeas – Нова історія» є «поетичним і конструктивним». Точна дата прем'єри фільму поки невідома.

Додамо, що Скорсезе впродовж багатьох років неодноразово зустрічався з Папою Франциском. За словами режисера, їхні розмови вплинули на створення фільмів «Остання спокуса Христа» та «Мовчання».

Нагадаємо, що Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. ZAXID.NET детально розповідав, чим запам'ятається понтифік українцям. Конклав, на якому оберуть нового Папу Римського, розпочнеться у Ватикані 7 травня.