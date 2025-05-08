У четвер, 8 травня, конклав кардиналів Римо-католицької церкви обрав 267-м Папою Римським 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він взяв імя Папи Лева XVI. ZAXID.NET підготував стислу біографію першого Папи-августинця та Папи-американця.

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Новий єпископ Риму народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс – він став другим Папою після нещодавно померлого Франциска з американського континенту, проте першим безпосередньо зі США.

У дитинстві Прево служив вівтарником у церкві Святої Марії Успіння на крайньому південному краю Чикаго. У 1977 році вступив до Ордену Святого Августина, а того ж року здобув ступінь бакалавра математики і продовжив вивчати філософію. Вічні обіти склав 29 серпня 1981 року.

Наука та августинство

Продовжив богословські студії в Католицькому богословському союзі в Чикаго, де здобув науковий ступінь. У віці 27 років поїхав у відрядження до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті Святого Томи Аквінського (Angelicum). В цей час, 19 червня 1982 року, він був висвячений на священика в Августинському коледжі Санта-Моніки архиєпископом Жаном Жадо тодішнім віцепрезидентом Папської ради у справах нехристиян (нині – Дикастерія міжрелігійного діалогу).

Прево здобув ступінь бакалавра канонічного права в 1984 році, а вже коли працював над докторською дисертацією, був направлений до августинської місії в Чулуканас у Перу. У 1987 році захистив докторську дисертацію та був призначений директором покликань і місій Провінції Матері Божої Доброї Поради в Олімпія Філдс у штаті Іллінойс.

1987 року Прево відправився на місію в перуанське Трухільйо, як директор спільної програми формації для кандидатів-августинців з вікаріатів Чулуканас, Ікітос і Апурімак.Тоді він протягом кількох був настоятелем спільноти, відповідальним за формацію і викладачем в семінарії. Крім того, він служив в архиєпархії Трухільйо судовим вікарієм і викладав канонічне право, патристику і моральне богослов'я у Вищій семінарії Сан-Карлос і Сан-Марсело Майор.

Одночасно йому доручили душпастирство спільноти Нуестра Сеньйора Мадре де ла Іглесія, яка згодом була перетворена на парафію Святої Рити в бідному передмісті Трухільйо. Отець Прево також служив парохом Нуестра Сеньйора де Монсеррат.

У 1999 році його обрали провінціалом августинської провінції «Матері Доброї Поради» в Чикаго. У 2001 році Прево обрали на шестирічний термін генеральним пріором августинців – вже у 2007 році його обрали вдруге.

Єпископство Прево

У жовтні 2013 року він повернувся до Чикаго і став відповідальним за формацію в монастирі Святого Августина, а також радником і провінційним вікарієм. Він служив там, доки 3 листопада 2014 року Папа Франциск не призначив його Апостольським Адміністратором перуанської дієцезії Чіклайо, іменувавши єпископом і призначивши йому титулярний престол Суфар. 7 листопада 2013 року він очолив єпархію.

12 грудня 2013 року, на свято Гваделупської Богородиці, Апостольський Нунцій в Перу Архиєпископ Джеймс Патрік Ґрін висвятив його на єпископа. Його єпископське покликання – «In Illo uno unum», слова святого Августина з Пояснення на 127-й псалом, які підкреслюють, що «хоча нас, християн, багато, у Христі ми єдині».

26 вересня 2015 року Папа Франциск призначив його єпископом Чиклайо, а в березні 2018 року його обрали другим віцепрезидентом Перуанської єпископської конференції, де також входив до Економічної ради і був президентом Комісії з питань культури та освіти.

13 липня 2019 року Франциск призначив Прево членом Конгрегації у справах духовенства, а через рік – членом Конгрегації у справах єпископів. 15 квітня 2020 р. він став членом керівництва Карітас Перу.

Дикастерія у справах єпископів

30 січня 2023 року Папа призначив Роберта Прево префектом Дикастерії у справах єпископів та Президентом Папської Комісії для Латинської Америки, що підвищило його авторитет як потенційного кандидата в Папу. На консисторії 30 вересня того ж року Франциск возвів його в кардинали.

Кардинал Прево вступив на посаду 28 січня 2024 року і, як префект дикастерії, брав участь в останніх апостольських подорожах Папи Франциска та в першій і другій сесіях 16-ї Звичайної Генеральної Асамблеї Синоду Єпископів на тему синодальності, що відбулися в Римі у 2023-2024 роках, оскільки мав досвід синодальної роботи.

6 лютого цього року Папа включив його до числа кардиналів-єпископів, надавши йому єпархію Альбано. 3 березня, під час останнього перебування Папи Франциска в римській поліклініці «Джемеллі», кардинал Прево очолив молитву на вервиці на площі Святого Петра за одужання понтифіка.

Роберт Прево – новий Папа

8 травня 2025 року Роберта Прево обрали 267-м Папою Римським. Він обрав ім’я Папа Лев XIV та звернувся до 20-тисячного натовпу на площі святого Петра. У своїй промові він закликав до миру та наголосив на необхідності комунікувати.

«Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир», – такі слова промовив Папа Лев XIV.

Новий Папа Лев XIV розмовляє англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, а також може читати латиною та німецькою. Також Прево активний у соцмережах, зокрема в Х.

Ознайомитися зі стислою біографією 266-го Папи Франциска, який помер 21 квітня від інсульту, можна тут.