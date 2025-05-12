Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з 267-м Папою Римським Левом XIV. Президент подякував Папі за позицію щодо російсько-української війни та запросив його до України, повідомив Зеленський 12 травня.

Під час розмови з Папою Левом Володимир Зеленський подякував йому за підтримку України та українців. Він відзначив слова Папи Римського про російсько-українську війну – нагадаємо, у першій недільній промові до вірян понтифік згадав Україну та закликав до перемовин для досягнення справедливого і тривалого миру. Раніше Папа також звинуватив Росію в агресії проти України.

Також президент та понтифік поспілкувалися про незаконно депортованих Росією українських дітей. За словами Зеленського, Україна розраховує на сприяння Ватикану щодо повернення дітей додому.

Крім того, Володимир Зеленський поінформував Папу Лева, що з 12 травня має початися безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Президент України вчергове наголосив, що країна готова до подальших переговорів – зокрема і прямих перемовин, – та розповів Папі, що чекає відповідних кроків з боку Росії.

«Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 травня, конклав кардиналів Римо-католицької церкви обрав 267-м Папою Римським 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він взяв імя Папи Лева XІV. Дізнатися його біографію можна тут.