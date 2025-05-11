Папа Лев XIV закликав докласти зусиль задля справжнього й тривалого миру

Новообраний Папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному зверненні, 11 травня, закликав світові держави покласти край війнам, зокрема й в Україні. Про це повідомило Reuters.

Папа Лев XIV 11 травня виголосив на площі Святого Петра у Ватикані свою першу промову. Новообраний понтифік звернувся до вірян із традиційним благословенням й у зверненні він згадав війну в Україні, закликавши до перемовин для досягнення справедливого й довготривалого миру.

«Я ношу в серці страждання улюбленого українського народу», – сказав він.

9 травня в інтерв'ю перуанському виданню Semanario Expresión понтифік звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності.

«З моєї точки зору, це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Росії в культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено, в Україні відбуваються злочини проти людяності. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими», – зазначив Лев XIV.

Нагадаємо, у четвер, 8 травня, конклав кардиналів Римо-католицької церкви обрав 267-м Папою Римським 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Превоста. Він взяв імя Папи Лева XІV. ZAXID.NET опублікував стислу біографію першого Папи-августинця та Папи-американця.