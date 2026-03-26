Смертельна аварія сталася у селі Великі Грибовичі

У середу, 25 березня, увечері на трасі у селі Великі Грибовичі біля Львова водій автомобіля Citroen Nemo на смерть збив 62-річного місцевого мешканця, який перебігав дорогу в невстановленому місці.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 21:40 на трасі Львів – Рава-Руська у селі Великі Грибовичі Львівської громади. 37-річний водій автомобіля Citroen Nemo, мешканець Львова, здійснив наїзд на 62-річного мешканця цього села, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Пішохід загинув на місці аварії

Обставини аварії встановлюють слідчі. За фактом відкрили кримінальне провадження.