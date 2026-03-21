ДТП сталась на трасі Львів-Шегині у селі Волиця (Шегинівська громада)

Ввечері у п’ятницю, 20 березня, на трасі Львів-Шегині біля кордону з Польщею трапилась смертельна ДТП. Водій легковика на смерть збив двох пішоходів.

Як вказано у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталась 20 березня близько 21:30 на трасі Львів-Шегині у селі Волиця (Шегинівська громада). 25-річний житель Львівщини керував авто Mercedes-Benz, з’їхав у кювет, після чого авто відкинуло на протилежну сторону дороги.

Через ДТП авто травмувало двох пішоходів, місцевих мешканців: жінку віком 68 та 72-річного чоловіка. Обоє пішоходів загинули на місці аварії.

Водія та 24-річну пасажирку легковика госпіталізовано у медзаклади Львова. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.