Вночі 19 березня на трасі неподалік міста Жовква на Львівщині сталась смертельна ДТП. Водійка мікроавтобуса з’їхала з дороги у кювет, через ДТП пасажирка загинула на місці.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталась 19 березня близько 02:19 на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». 53-річна львів’янка керувала автомобілем Mercedes-Benz Sprinter та з’їхала у кювет між селами Воля-Висоцька та Пили, що неподалік Жовкви.

Через ДТП загинула 76-річна пасажирка буса, також мешканка Львова. Водійку госпіталізовано у лікарню св. Пантелеймона у Львові. Обставини події встановлюють правоохоронці.

За фактом слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.