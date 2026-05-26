Йдеться про зведення нового ЖК на вулиці Національної гвардії

В Івано-Франківську розгорівся скандал довкола зведення нового ЖК по вул. Національної гвардії. Мешканці міста зафіксували, як на будівельному майданчику зрізають здорові дерева. Міський голова Руслан Марцінків пообіцяв, що забудовник висадить 50 дубів.

Йдеться про забудову нового житлового кварталу між вулицями Національної гвардії, Євгена Коновальця та Осипа Сорохтея, яку ведуть на підставі детального плану, ухваленого Івано-Франківською міськрадою у 2019 році.

За інформацією ЛУН, замовником будівництва є «Станіславська інвестиційна компанія», а генпідрядником – ТОВ «Благо Буд». Обидві фірми належать франківському бізнесмену Андрію Луцькому.

У понеділок, 25 травня, мешканка міста Надія Ребриста сфотографувала зрізання зелених дерев по вул. Національної гвардії.

«Подивіться на ці прекрасні дерева! Ви їх бачите востаннє. А все тому, що на території, яка якимось дивом опинилась у приватній власності, забудовник може робити, що захоче. Мешканці скаржаться, поліція розводить руками», – написала франківка у фейсбуці.

Зрізане дерево на вул. Нацгвардії в Івано-Франківську. Фото Надії Ребристої

Після того як допис зібрав майже сотню обурливих коментарів, на інцидент відреагував мер міста Руслан Марцінків. У вівторок, 26 травня, він пообіцяв на цій вулиці нову алею дубів.

«Зобов’язали забудовника висадити. Прохання мешканців почули. Компромісів тут бути не може: якщо будуєш у нашому місті – мусиш дбати про благоустрій та екологію громади. Тому невдовзі тут з’явиться гарна зелена зона для відпочинку франківців. Також ще 50 дерев посадять в місті», – зазначив міський голова.

Нагадаємо, ТОВ «Благо Буд» також будує багатоквартирний будинок на місці автостанції №3 по вул. Гетьмана Мазепи. Щоб зупинити будівництво, мешканці міста зареєстрували петицію, вимагаючи перевірки законності зміни цільового призначення землі, а також оцінки впливу забудови на транспорт міста. Після цього скандалу активісти подарували Руслану Марцінківу будівельне сміття та почесну грамоту «За перетворення Івано-Франківська на бетонні джунглі».