В Івано-Франківську на вулиці Гетьмана Мазепи почали зводити багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення. 16-поверхівку на замовлення «Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій» будує місцева компанія «Благо Буд».

Йдеться про територію автостанції №3 на виїзді з міста у напрямку села Крихівці.

Детальний план території для багатоквартирної забудови на вул. Гетьмана Мазепи, 162А розробили на підставі рішення Івано-Франківської міськради від 20 червня 2024 року. 0,15 га комунальної землі перебуває в суборенді в «Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій».

Містобудівною документацією тут передбачено негазифікований 16-поверховий будинок на 100 квартир з підземним паркінгом на 43 автомобілі. Помешкання обігріватимуть за допомогою електрокотлів чи кондиціонерів.

Для автомобілів облаштують нову дорогу, для пішоходів – тротуар шириною 2,25 м по обидва боки, а для велосипедистів – велодоріжку шириною 1,85 м. Потребу в загальноосвітніх закладах планують забезпечити за рахунок початкової школи №9 та ліцею №23 по вул. Гетьмана Мазепи, школи №2 по вул. Гетьмана Дорошенка та ліцею ім. В’ячеслава Чорновола по однойменній вулиці.

Як видно на фото, оприлюдненому 9 квітня в тредс місцевими мешканцями, замовником будівництва є ТзОВ «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій». За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія належить франківській підприємиці Ользі Запухляк.

Генеральним підрядником виступає місцева компанія «Благо Буд» відомого бізнесмена з Івано-Франківська Андрія Луцького. Останній володіє частками в низці фірм та установ, серед яких – приватний «Університет імені короля Данила» і ТзОВ «Львівінвестактив», яке у 2024 році придбало завод ЛАЗ.

Забудовник фігурує у скандалі із ймовірною забудовою території впритул до злітної смуги аеропорту у Львові – компанія активно скуповує приватні ділянки у партнерстві з членами партії «Варта» – родиною Городечних.