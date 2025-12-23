Новий готель будують на вул. Івана Петраша в Яремчі

Івано-Франківський забудовник Blago будує апарт-готель Son Daven у Яремчі. Для забудовника це перший проєкт у готельному сегменті. Про це повідомляє Forbes.

Тризірковий апарт-готель Son Daven будують на вул. Івана Петраша у Яремчі. Він складатиметься з двох дев’ятиповерхівок на 304 апартаменти площами від 37 м2 до 105 м2. Готель будуватимуть у дві черги, першу секцію планують відкрити до кінця 2027 року, а другу – у 2028 році.

Номери продаватимуть інвесторам як приватні апартаменти. Потім інвестори зможуть обрати керуючу компанію, яка буде обслуговувати їхній номер та здавати в оренду, сплачуючи власникам дивіденди.

Зазначимо, що будівельна компанія Blago, відома у Франківську низкою скандальних будівництв. Компанія належить місцевому підприємцю Андрію Луцькому. Він же є президентом приватного Університету Короля Данила. Забудовник фігурує у скандалі із ймовірною забудовою території впритул до злітної смуги львівського аеропорту – компанія активно скуповує приватні ділянки у партнерстві з членами партії «Варта» – родиною Городечних.

Додамо, що в останні кілька років забудовники активно виходять на готельний ринок Яремчі. За даними СЕО та засновника Sensar Development Марка Марченка, який будує в Яремчі вже другий готель, завантаженість готелів курортному містечку влітку становить до 90%, а в зимовий стабільно 70-80%.