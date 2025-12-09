Слідчі підозрюють, що землі вивели з лісового фонду для розширення готельного комлексу «Древній град»

Поліція розслідує незаконну роздачу лісових ділянок для заміського відпочинкового комплексу біля Львова «Древній град». Про це стало відомо з судових ухвал про доступ до спірних ділянок.

За матеріалами справи, у квітні 2023 року голова Львівської ОВА Максим Козицький видав розпорядження, яким затвердив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 128 га, що розташована впритул до готелю «Древній град».

Прокуратура виявила, що в межах цієї лісової ділянки сформували дві окремі ділянки на 0,2 га і 1,4 га з призначенням під будівництво громадських будівель. Ці ділянки сформували на підставі рішень Мурованської сільської ради в червні 2024 року. Ці землі передали в оренду ПП «Древній град». При цьому, цільове призначення землі змінили з ведення лісового господарства на громадську забудову. Тож 1,6 га фактично незаконно вибули із державної власності.

Місце розташування лісництва та готелю «Древній град»

Також слідчі припускають, що оскільки спірні ділянки розташовані впритул до орендованих ПП «Древній град» земель, то виведення їх із лісового фонду може свідчити про захоплення землі задля збільшення площі відпочинкового комплексу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем. Під час досудового розслідування Камʼянка-Бузький районний суд надав слідчим дозвіл на доступ та огляд ділянок.

Готель «Древній град» розташований за 7 км від Львова на трасі Київ – Чоп, між Гамаліївкою та Дублянами. У 2016 році голова Львівської ОВА Олег Синютка продав ПП «Древній град» 0,7 га під готелем за заниженою ціною – 648,2 тис. грн. Одна сотка обійшлась підприємцям у 9,3 тис. грн, тоді як ділянки поруч тоді оцінювали в 65 тис. грн за сотку.

ПП «Древній град» належить Михайлу Ковалю – кандидату в народні депутати у 2014 році від Блоку Петра Порошенка та колишньому депутату Львівської обласної ради у 2006-2010 роках.

У 2012 році Антимонопольний комітет України оштрафував фірму на 50 тис. грн за поширення неправдивої інформації щодо зірковості готелю.