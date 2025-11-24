Щокварталу Львівська міська рада робить дослідження середніх зарплат у львівських готелях, ресторанах і торгових мережах, порівнюючи офіційні зарплати із пропозиціями на ринку. Від цих показників залежить рівень податків, які підприємці сплачуть у міський бюджет Львова. За даними ЛМР, низка люксових львівських готелів платять працівникам менше мінімальної зарплати, при цьому на профільних сайтах із пошуку роботи пропозиції значно вищі. Це може свідчити про те, що частину зарплати працівники індустрії гостинності отримують готівкою, аби уникнути високих податків.

ZAXID.NET проаналізував офіційні зарплати в популярних львівських готелях та дослідив, кому вони належать.

Кого і як досліджують

Останнє дослідження департаменту економічного розвитку щодо діяльності готелів охоплює період лютого – вересня 2025 року. Фахівці проаналізували найбільш полярних 26 готелів Львова, які генерують близько половини ПДФО від готельної галузі міста.

За перший квартал 2026 року готелі сплатили до міського бюджету 7,3 млн грн, а за два – 8,1 млн грн. Загалом цей показник зріс на 11%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

ПДФО – це податок на дохід від фізичних осіб. Загальна ставка – це 18% від доходу, однак низка категорій має пільгові ставки, які розраховують індивідуально. ПДФО не стягують із соціальних виплат, продажу автомобіля тощо. Цей податок важливий для Львова, адже він фактично є основою міського бюджету. У 2024 році на доходи з ПДФО закладали майже 62%. За законом міського бюджету Львова надходить лише 64% ПДФО, а решта 40% залишається в державному та обласному бюджетах.

Офіційно середня зарплата у львівських готелях становить 14,6 тис. грн на місяць. При цьому, середня зарплата у готельно-ресторанній галузі міста, за даними профільних сайтів із пошуку роботи становить 26,5 тис. грн на місяць – це в півтора раза більше офіційної.

Де найвищі зарплати

Загалом за девʼять місяців 2025 року готельєри декларують зменшення кількості працівників і невелике зростання офіційних зарплат. Регулярно високі офіційні зарплати подають елітні готелі:

Leopolis Hotel – 44,4 тис. грн;

Ibis – 33 тис. грн;

Premier Hotel Dnister – 24,4 тис. грн;

Bankhotel – 24,8 тис. грн;

Rius – 21 тис. грн.

Leopolis Hotel розташований на розі вул. Шевської та Театральної та належить ТзОВ «Ейч ті проперті девелопмент», що зареєстроване в Естонії. Директором готелю є львівський підприємець Тарас Добрянський. Він був співінвестором ревіталізації старого трамвайного депо на вул. Сахарова у Lem Stantion.

Міжнародна мережа Ibis має у центрі Львова два готелі, що розташовані фактично поруч. Вони входять до мережі, власником якої є французький холдинг AccorHotels. Холдинг належить громадянину Ізраїлю Алону Гольштейну та австрійцю Максиміліану Дежако.

Чотиризірковий Premier Hotel Dnister збудували у 1980-х роках на вул. Матейка, 6, навпроти парку імені Івана Франка. Готель належить ПрАТ «Туристично-готельний комплекс "Дністер"», кінцевою бенефіціаркою якого є росіянка з французьким громадянством Наталія Селіванова. За даними розслідувачів «Радіо Свобода», вона є цивільною дружиною Михайла Воєводіна – впливового російського бізнесмена та кримінального авторитета, наближеного до Кремля. Через російського власника у 2022 році майно готелю за запитом прокуратури арештували, однак згодом апеляційний суд зняв арешт, оскільки прокуратура не надала офіційних доказів належності чи зв’язків готелів із громадянами Росії.

Bankhotel відкрили у 2018 році у будівлі колишнього Австро-Угорського банку на вул. Листопадового Чину, 8. Готель належить підсанкційному В’ячеславу Юткіну – київському готельєру та підприємцю, який працював у радянській розвідці, а з 2008 року працював головою правління російського «Сбербанку» в Україні. У реконструкцію будівлі під готель він вклав 20 млн доларів. Зараз Bankhotel має пʼять зірок та за 2024 рік отримав 75-80 млн грн прибутку.

У січні 2025 року син Вʼячеслава Юткіна Антон потрапив у скандал із прослуховуванням російської музики в Києві.

Готель Rius також розташований у центрі Львова – на вул. Гнатюка, 12а. Його бенефіціаром вказаний місцевий підприємець Ігор Кухар. За даними аналітичного порталу YouControl, він вказаний як керівник і засновник кількох компаній, що мають стосунок до груп «Інтергал-Буд».

Середні зарплати і нижче

Зарплати на рівні 10-14 тис. грн декларують більшість популярних готелів і мереж, зокрема:

!Fest Hotel – 13,9 тис. грн;

Panorama Lviv Hotel – 13,8 тис. грн;

Citadel Inn – 12,8 тис. грн;

«Львів» – 12,4 тис. грн;

Eurohotel – 12 тис. грн;

Emily Resort – 12 тис. грн;

Sonata – 12 тис. грн;

«Жорж» – 11,7 тис. грн;

Atlas de Lux – 11,7 тис. грн;

«Супутник» – 10,4 тис. грн;

Vintage Butique Hotel – 9,6 тис. грн;

«Таурус» – 9,5 тис.грн.

!Fest Hotel на вул. Лемківській входить до холдингу !Fest і належить львівським підприємцям Андрію Худо, Дмитру Герасімову і Юрію Назаруку. Готелі Panorama, що на просп. Свободи, 45, і Ferenc на вул. Ференца Ліста, 4 належать львівському бізнесмену Віталію Ломаковичу. Він є давнім партнером Зіновія Козицького.

Готель Citadel Inn облаштований у одній із веж львівської цитаделі. Він належить Олегу Шуптару. Серед іншого, його родині належить також мережа ресторанів SHOco.

Готель «Львів» на просп. Чорновола, 7 належить родині екснардепа від «Партії регіонів» Володимира Продивуса. Зараз він є президентом Федерації боксу України.

Eurohotel на вул. Тершаківців і Sonata на вул. Морозній належать родині львівських готельєрів Машталерів. У останні роки Ігор Машталер активно інвестує в житлове будівництво. Торік міська рада звинуватила готельєрів у руйнуванні памʼятки архітектури – вілли на вул. Туган-Барановського, що примикає до «Євроготелю». Донька готельєра Юліана Машталер самовільно перебудувала горище в памʼятці, за це її оштрафували на 17 тис. грн.

Готель «Жорж» у центрі Львова належить дружині бізнесмена та власника елітного заміського комплексу Edem Resort Ігоря Кривецького Ользі Філатовій-Кривецькій. Влітку міська рада оштрафувала готель на 170 тис. грн за критичний стан фасадів. Власники наполягали, що штраф вплине на операційну діяльність їхнього бізнесу, однак суд залишив штраф чинним.

Власницею готелю «Супутник» є Лариса Мелех – колишня депутатка Львівської міської ради, а нині – консулка Угорщини у Львові. Її чоловік Петро Малех є почесним консулом Бразилії у Львові.

На рівні мінімалки і менше

Мінімальна зарплата в Україні становить 8000 грн. Попри це, деякі підприємці продовжують платити офіційні зарплати на рівні мінімалки і нижче.

Grand Hotel Lviv – 8,9 тис. грн;

Nobilis Hotel – 8 тис. грн;

Ferenc Hotel & Restaurant – 7,8 тис. грн;

City Inn Smart Hotel – 7,9 тис. грн;

Grand Hotel на просп. Свободи, City Inn Smart Hotel і Emily Resort у Винниках належать родині львівського бізнесмена Григорія Козловського. Зокрема, City Inn належить його доньці Софії Максимець. Його дружині Юлії Козловській належить Grand Hotel, а сам він є власником елітного відпочинкового комплексу Emily Resort.

Прикметно, що попри низькі зарплати, Emily Resort і City Inn серед рекордсменів зі сплати туристичного внеску. У 2025 році їхні відвідувачі вже сплатили 1,4 млн грн і 546,2 тис. грн відповідно.

Після того як міська рада почала регулярно перевіряти співвідношення офіційних зарплат не лише в готелях, а й у ресторанах і торгових мережах, на сайтах із пошуку роботи почали приховувати пропонований рівень зарплат. Водночас ті підприємці, які офіційно платять високі зарплати, вказують такий же рівень і в оголошеннях. Протилежна ситуація в готелях, які стверджують, що середня зарплата в них на рівні 10-14 тис. грн на місяць, наприклад:

«Жорж» – офіційно 11,7 тис. грн, на сайті Work.ua – до 25 тис. грн;

Sonata – офіційно 12 тис. грн, на сайті Work.ua – до 21 тис. грн;

Atlas – офіційно 11,7 тис. грн, на сайті Work.ua – до 25 тис. грн;

Citadel Inn – офіційно 12,8 тис. грн, на сайті Work.ua – до 25 тис. грн;

На засіданні виконкому 7 листопада міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за підсумками 2025 року місто звернеться до правоохоронців із проханням провести перевірку легальності виплати зарплат у готелях із заниженим рівнем оплати. Він також закликав дипломатів зважати на рівень зарплат при виборі готелю для житла чи проведення подій.

Зазначимо, що з 1 жовтня набули чинності зміни до закону, за якими середня зарплата в компаніях, які мають ліцензію на торгівлю алкоголем і тютюном, має становити не менше 16 тис. грн. У розрахунок входять зарплата, відпускні та лікарняні. Якщо цю норму не виконуватимуть упродовж трьох місяців, то ліцензію можуть скасувати.