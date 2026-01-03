Додаткове фінансування України відповідає принципу ЄС щодо економічного вирівнювання, каже Тарас Качка

Проєкт угоди про «економічне процвітання» України на суму 800 млрд доларів має підтримку європейських партнерів та не суперечить умовам майбутнього членства України у Європейському Союзі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції України Тараса Качка, передають «Європейська правда» та hromadske.

Качка, який був присутній на зустрічі з радниками західних лідерів 3 січня, наголосив, що питання економічного добробуту України входить до 20 пунктів «мирного плану». Фінансові умови узгоджені з вимогами ЄС до країн-членів, тому вступ України до Євросоюзу, який планується під час дії угоди, не призведе до конфліктів.

Також він наголосив, що додаткове фінансування України відповідає принципу ЄС щодо економічного вирівнювання.

«Україна з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, який є – може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій, особливо на регіональному рівні для розвитку бізнесу і відновлення інфраструктури. Тут немає жодних проблем», – пояснив Тарас Качка.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев раніше зазначав, що для відбудови та зростання економіки Україні необхідно залучити 800 млрд доларів упродовж 10 років.

«За нашими підрахунками, які ми зараз проговорюємо, десь 500 млрд мають насамперед надійти з публічних джерел у вигляді грантів, якихось концесійних позик. Тобто це і те, що потрібно повертати, і те, що не потрібно повертати. З різноманітних джерел. Ми зараз домовились у наступні два тижні детально пропрацювати, які джерела вже виділені, які існують, які додаткові зобов’язання ми можемо отримати з країн, і скільки може профінансувати приватний сектор. Тобто на яку суму в яких секторах економіки є достатньо проєктів за наступні 10 років, приватному сектору було цікаво в них працювати», — сказав міністр.