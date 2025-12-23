Fitch підвищило кредитний рейтинг України

Рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня Restricted Default (RD) до «CCC», ідеться в заяві агентства від 22 грудня. Востаннє такий рейтинг Україна мала на початку 2022 року – перед повномасштабним вторгненням Росії.

Ключовим фактором перегляду рейтингу стала успішна реструктуризація ВВП-варантів, у межах якої їх обміняли на нові облігації. Ці папери Fitch оцінило навіть вище – на рівні «CCC+», у контексті посиленого захисту інвесторів. Тож у разі майбутніх реструктуризацій їхня номінальна вартість може подвоїтися.

«Загалом Україна реструктуризувала близько 94% зовнішнього комерційного державного боргу», – зазначило агентство.

Додатково фінансовій стійкості сприяє кредит Європейського Союзу обсягом 90 млрд доларів, запланований на 2026 – 2027 роки. Ця масштабна фінансова допомога суттєво знижує ризики неплатоспроможності у середньостроковій перспективі. За умовами кредиту, гроші не підлягають поверненню до моменту виплати Росією репарацій.

Водночас у Fitch наголосили, що рейтинг України й надалі відображає високі кредитні ризики, пов’язані з тривалою війною. Агентство зазначило що ключові параметри потенційної мирної угоди залишаються невизначеними, тому швидкого завершення бойових дій не очікується. До того ж стримувальними факторами є слабкість інституцій, низький рівень верховенства права та високі корупційні ризики.

Як писав ZAXID.NET, Fitch Ratings також підвищило прогнози глобального економічного зростання на 2025 та 2026 роки. Згідно з оновленими оцінками, світовий ВВП у 2025 році зросте на 2,5% проти попередньо прогнозованих 2,4%, а у 2026 році темпи зростання складуть 2,4% (попередня оцінка — 2,3%).

Покращення прогнозів пояснили зростанням інвестицій в IT-сектор і фондовий ринок, який підтримує економічну активність. Одночасно у Fitch застерегли, що прискорене зростання обмежене структурними проблемами ринків та геополітичними ризиками.

Зауважимо, що Fitch Ratings – одне з трьох провідних міжнародних рейтингових агентств (поряд із Moody’s і S&P Global). Агентство займається оцінкою кредитоспроможності держав, компаній і фінансових інструментів. Також Fitch надає довгострокові та короткострокові рейтинги та прогнозує економічні тенденції для ринків різних країн. Оцінки Fitch активно використовують інвестори та фінансові установи для ухвалення рішень щодо позик, облігацій та інвестиційних стратегій.