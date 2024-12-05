Будиунок внесений у Державний реєстр нерухомих пам'яток

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міськради Львова у четвер, 5 грудня, ухвалила рішення про штраф для власників приміщення на вул. Туган-Барановського, 36, які зруйнували пам’ятку архітектури. Сума штрафу – максимальна і становить, згідно із законодавством, 1700 грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, управління охорони історичного середовища Львівської міськради у п’ятницю, 29 листопада, зафіксувало факт знищення пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Туган-Барановського, 36. Ідеться про будинок, що примикає до будівлі «Євроготелю», що на вул. Тершаковців, 6а.

Власниця приміщення, якою, за даними сервісу YouControl, є Юліана Машталер, донька власника «Євроготелю» Ігоря Машталера, розпочала незаконні будівельні роботи з перепланування горища у пам’ятці. Частина горища площею 13 м2 перебуває у комунальній власності міста.

За словами керівниці управління охорони історичної спадщини Тетяни Балукової, міськрада за фактом знищення пам’ятки звернулася в поліцію, прокуратуру і в Державну інспекцію архітектури і містобудування (ДІАМ), а також передала документи у справі в юридичний відділ ЛМР для подальшого реагування.

Начальник інспекції державного архітектурного контролю (ДАБК) Тарас Павлишин під час засідання адміністративної комісії зазначив, що ДІАМ після розгляду звернення про руйнування пам’ятки архітектури має ухвалити рішення про проведення перевірки на місці. Проте ця перевірка може бути призначена як одразу, так і після завершення воєнного стану.

Мешканцям, які незаконно розпочали будівельні роботи ще 29 листопада намагалися вручити припис про їх зупинення, проте представник власниці відмовився його прийняти, тож припис надіслали поштою, згідно із законодавством.

Тетяна Балукова розповіла ZAXID.NET, що власники квартир, які зруйнували пам’ятку, окрім відсутності необхідних дозволів, не мають також згоди на роботи від усіх мешканців будинку. Так, своєї згоди не давав один із сусідів, який орендує частину горища, що перебуває у комунальній власності.

Як повідомляє кореспондентка ZAXID.NET, станом на ранок 5 грудня в будинку на вул. Туган-Барановського, 36 незаконні будівельні роботи тривають. На горищі будинку встановлені дерев’яні конструкції, що мають збільшити висоту горища.

Щодо розміру штрафу – 1700 грн – Тетяна Балукова сказала ZAXID.NET, що це максимальний штраф для фізичної особи за порушення згідно із законодавством. Міськрада раніше ініціювала збільшення штрафів, щоб зупинити руйнування пам’яток у місті, проте наразі законодавство не змінили.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко під час засідання адміністративної комісії доручив управлінню охорони історичної спадщини ще раз обстежити будинок на вул. Туган-Барановського та у випадку, якщо самовільні будівельні роботи тривають, знову звернутися в поліцію з повідомленням про порушення.

Будинок №36 на вул. Туган-Барановського розташований у межах історичного ареалу Львова, де будь-які будівельні роботи потребують відповідного дозволу. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, що внесена в Державний реєстр нерухомих пам’яток України.

Чотириповерховий житловий будинок в стилі функціоналізму зведений у 1938 році для родини Шпатців за проєктом Ришарда Гермеліна. Увесь час він був виключно житловим. В будинку добре збереглися міжвоєнні інтер’єри та елементи оздоблення. Додамо, що споруда готелю поруч з пам’яткою збудована у 1960-х роках.