Будинок на вул. Туган-Барановського, 36 є взірцем збереженої архітектури міжвоєнних років

Управління охорони історичного середовища Львівської міськради у п’ятницю, 29 листопада, зафіксувало факт знищення пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Туган-Барановського, 36. Ідеться про будинок, що примикає до будівлі «Євроготелю», що на вул. Тершаковців, 6а. Про це у Facebook повідомив керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

«Представниками управління охорони історичного середовища, ЛКП «Господар» та Личаківської районної адміністрації зафіксували самовільно розпочаті будівельні роботи. Йдеться про реконструкцію горища, що є приміщенням загального користування, із надбудовою», – написав Євген Бойко.

Також, за словами Євгена Бойка, зафіксовано знищення в будівлі комунального майна площею 13 м2. Після виявлення самовільних робіт міськрада звернулася до правоохоронців і видала припис про припинення незаконних робіт. Також готуються матеріали для судового позову.

В будинку без дозволів переплановують горище і добудовують поверх (фото ЛМР)

Євген Бойко повідомив, що два тижні тому управління охорони історичного середовища отримало заяву про погодження робіт із заміни даху пам’ятки, проте жодних дозволів не надало.

Керівниця управління охорони історичної спадщини ЛМР Тетяна Балукова сказала ZAXID.NET, що деякий час тому проходила повз будинок на вул. Туган-Барановського, 36 і помітила, що там надбудовують парапет з газоблоків. Після цього відбулося обстеження будівлі, про яке повідомив Євген Бойко.

У міськраді вважають, що до знищення пам’ятки може бути причетна родина Машталерів – львівських готельєрів, яким належить «Євроготель». 80% частки ТзОВ «Євроготель» належать Ігорю Машталеру, по 10% – його доньці Юліані Машталер та Світлані Порайко. Дружина Ігоря Машталера Ірена Машталер є керівницею «Євроготелю».

За даними сервісу YouControl, Юліані Машталер належать три квартири в будинку на вул. Туган-Барановського, 36 – №7, 7а, 8. Також жінці належить група приміщень №12/13 у цьому будинку.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Юліани Машталер, проте замість неї на дзвінок відповів чоловік, який не представився, і сказав, що «власниця номеру, можливо, зможе поспілкуватися в понеділок».

Будинок №36на вул. Туган-Барановського розташований у межах історичного ареалу Львова, де будь-які будівельні роботи потребують відповідного дозволу, наголошують в ЛМР. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, що внесена в Державний реєстр нерухомих пам’яток України.

Будинок-пам’ятка на вул. Туган-Барановського, 36 (фото Мирослави Ляхович)

Чотириповерховий житловий будинок в стилі функціоналізму зведений у 1938 році для родини Шпатців за проєктом Ришарда Гермеліна. Увесь час він був виключно житловим. В будинку добре збереглися міжвоєнні інтер’єри та елементи оздоблення. Додамо, що споруда готелю поруч з пам’яткою збудована у 1960-х роках.