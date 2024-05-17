Йдеться про забудову ділянки на вул. Зеленій, 407

На виїзді зі Львова на Сихові планують збудувати багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення. Відповідні містобудівні умови та обмеження презентували на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 17 травня.

Йдеться про будівництво зі знесенням наявних будівель на вул. Зеленій, 407. Як повідомив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, житлова забудова на цій ділянці передбачена відповідним детальним планом території.

«Детальний план передбачав забудову 10 поверхів. У цьому випадку вдалося вийти на рішення зміни поверховості, згідно зі житловими стандартами, щоби основною поверховістю було шість поверхів із сьомим із відходом від карнизу. Дві будівлі – кутові на 10 поверхів», – розповів Антон Коломєйцев.

Ділянка забудови позначена червоним кольором

У комплексі також передбачений дитячий садочок на чотири групи, що має забезпечити не лише потреби комплексу, а й мешканців будинків поруч. Під комплексом розмістять дворівневий паркінг. За словами головного архітектора, забудовник також погодився профінансувати покращення інфраструктури району у розмірі пайового внеску.

Будівництво вестиме ТзОВ «Торгово будівельний альянс». У лютому 2022 року компанія отримала в оренду на 10 років ділянку площею 1,29 га під будівництво житла. Компанія зареєстрована у 2019 році та займається орендою нерухомості. Компанія належить львівському підприємцю Ігорю Машталеру. Родині Машталер також належать львівські готелі «Соната» і «Євроготель».