Йдеться про будівництво на території колишнього газового заводу

Поблизу ТРЦ Forum Lviv планують збудувати торгово-офісну будівлю з благоустроєм території. Відповідний проект землеустрою затвердили депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 16 травня.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Газовій, 28 площею 0,049 га, де зараз розташована парковка та вежа колишнього газового заводу. Як стало відомо ZAXID.NET із реєстру речових прав на нерухоме майно, грудні 2022 року ПП «Вежа» приватизувало водонапірну вежу площею 13,8 м2.

На засіданні сесії 16 травня депутати ЛМР затвердили ПП «Вежа» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Газовій, 28 та передали її в оренду на 10 років для будівництва та обслуговування торгово-офісної будівлі і благоустрою території. Щороку компанія сплачуватиме в міський бюджет за оренду землі майже 70 тис. грн.

За детальним планом території, на цій ділянці передбачена 5-поверхова громадська будівля. Тепер забудовник зможе звернутися до управління архітектури ЛМР за відповідними містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Вежа» зареєстроване у грудні 2022 року, незадовго до приватизації водонапірної вежі. Власниками компанії вказані львів’яни Михайло Кривий і Едгар Манукян, якому належать ще близько 17 різних компаній та ГО. При цьому, ПП «Вежа» має спільний номер телефону з ТзОВ «Захекобуд Девелопмент». Компанія зареєстрована у в січні 2023 року на вул. Щирецькій, 107а у Львові та займається будівництвом. Компанія належить львів’янці Людмилі Приступі.