ПП «Бізнес Хол» має на вул. Донецькій, 16 приватизовані нежитлові будівлі

На вул. Донецькій у Львові планують збудувати житловий будинок із громадськими та комерційними приміщеннями. Відповідний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПП «Бізнес Хол» затвердили на сесії Львівської міськради у четвер, 16 травня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,17 га на вул. Донецькій, 16 у мікрорайоні Підзамче, на якій розташовані закинуті нежитлові будівлі площею 847,2 м2. У квітні 2023 року управління комунальної власності Львівської міськради продало ці будівлі на аукціоні ПП «Бізнес Хол» за 17,6 млн грн.

Схема розташування ділянки на вул. Донецькій, 16

На сесії 16 травня ПП «Бізнес Хол» отримало ділянку площею 0,17 га в оренду в оренду на 10 років для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Також депутати дозволили перевести ділянку із земель промисловості в землі житлової та громадської забудови. За рік орендар сплачуватиме за цю ділянку близько 248 тис. грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Бізнес Хол» зареєстроване у Сокільниках на вул. Львівській та займається будівництвом. Власниками компанії вказані львівʼяни Ярослав Шуплат та Роман Михайлів. Ярослав Шуплат є братом дружини екс-посла України в Польщі Андрія Дещиці. Роман Михайлів фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові. Йому належить низка будівельних компаній, що будують медцентр із готелем біля «Арени Львів» та 7-поверхівки біля залізничного вокзалу.