На вул. Залізнична, 26 збудують дві семиповерхівки, а згодом – готель

Біля залізничного вокзалу у Львові збудують дві семиповерхівки з житлом на верхніх поверхах. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради. Згодом поруч планують збудувати готель, однак його будівництво погоджуватимуть окремо.

Йдеться про ділянку площею 0,4 га на вул. Залізничній, 26, де розміщені занедбані будівлі складів. Раніше вона перебувала у постійному користуванні АТ «Укрпошта», однак у 2020 році ці склади в «Укрпошти» придбала в ПП «Юридична фірма "Сфінкс"», заплативши за них 18 млн грн. Згодом Львівська ОВА надала «Юридичній фірмі "Сфінкс"» дозвіл на відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення.

Для нового будівництва тут знесуть старі будівлі та збудують дві 7-поверхівки змішаного призначення з квартирами не верхніх поверхах. Згідно з МУО, висота будинків не має перевищувати 27 м, а площа забудови – 40% Загалом у будинках буде 54 квартири та 56 підземних паркомісць.

Ділянка забудови

Детальний план території також передбачає будівництво готелю зі сторони вул. Залізничної, однак, за словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, його будуватимуть у другу чергу й погоджуватимуть окремо.

Будівництво вестиме ПП «Юридична фірма "Сфінкс"». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована у Львові за адресою будівництва 24 роки тому. Власниками ПП «Юридична фірма "Сфінкс"» вказані Роман Колодій та Роман Михайлів.