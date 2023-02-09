Заїзди з паркінгу облаштують із обох сторін пам’ятника Міцкевича

У центрі Львова планують реконструювати площу Міцкевича, змінити організацію руху транспорту навколо та облаштувати під площею підземний паркінг. Відповідний детальний план території оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Детальний план території охоплює площу 1,66 га у районі площі Міцкевича. Він передбачає комплексну реконструкцію площі та зміну конфігурації проїзної частини. Зокрема одну зі смуг руху ліквідують і перенесуть як додаткову перед пам’ятником. Натомість площа, де зараз розташована автостоянка та смітники, стане пішохідною і примикатиме до готелю, який будується, та вул. Театральної.

Схема зміни організації руху транспорту

Під самим пам’ятником планують збудувати однорівневий підземний паркінг на 40 місць, який за потреби слугуватиме й укриттям. Заїзди та виїзди з паркінгу облаштують із обох сторін пам’ятника Міцкевичу. Крім цього, сміттєві контейнери, що зараз розташовані на площі, замінять на підземні.

Цікаво, що поруч з підземним паркінгом розташоване старе русло річки Полтва, яке у кінці XIX ст. перетворили на міський каналізаційний колектор. Судячи з усього, будівельні роботи не мали б зачепити цей колектор.

Схема розташування підземного паркінгу

«Це дасть можливість забрати з площі неорганізовану стоянку та контейнери для збору сміття і влаштувати пішохідну зону на ділянці від пам’ятника Міцкевичу до площі перед катедрою, що суттєво змінить структуру площі із максимальним використанням території для організації громадського простору, відпочинку мешканців та туристів», – йдеться у детальному плані, розробленому ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Поблизу наявного підземного переходу, який планують зберегти, мають облаштувати й наземний перехід в рівень із проїзною частиною. На тій частині площі, що стане пішохідною, створять відпочинкову зону з лавками та озелененням.

Після затвердження містобудівних документів та перед початком будівельних робіт на території площі ще мають провести комплексні археологічні дослідження.

Громадське обговорення проекту ДПТ у районі площі Міцкевича відбудеться 21 лютого о 15:00 у Пороховій вежі.

Зазначимо, що з проханням про розробку ДПТ у районі площі Міцкевича до Львівської міськради звернулося ТзОВ «Центр розвитку нерухомості». 30 червня 2022 року Львівська міська рада доручила управлінню архітектури та урбаністики розробити відповідний ДПТ. Ця ж компанія будує поруч 25-метровий готель.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром».