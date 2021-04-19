Трьом львівським дигерам вдалося проплисти човном близько восьми кілометрів по міській каналізації, в якій протікає річка Полтва. Сплав підземною частиною Полтви почали від Стрийського ринку – найвіддаленішого місця в каналізації, де достатньо води для човна. Далі пливли вулицею Шота Руставелі, через проспект Шевченка, пам'ятник Міцкевичу, оперний театр, тоді – на проспект Чорновола до McDonald's і через вулиці Торф'яну, Замарстинівську та Липинського добралися до очисних споруд на околиці міста. «Сплав тривав трохи більше години часу. За цей час встигли затерпнути ноги та втомитися руки. Останні кількасот метрів плисти було неможливо, бо мілко. Тому ми просто брели по болоту і волочили за собою човен», – написав після подорожі дигер Андрій Риштун. Про сплав каналізацією дигери розповіли на своєму сайті Explorer.lviv.ua, опублікувавши фото та відео з цієї подорожі. Додамо, що 60-кілометрова річка Полтва починається у львівському парку «Погулянка», але у межах міста вона протікає каналізаційними трубами.

відео Vlad Vergaz / YouTube