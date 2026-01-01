Міська влада Харкова сприяє відновленню парку

У четвер, 1 січня, росіяни обстріляли регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, один з об'єктів природно-заповідного фонду України «Фельдман Екопарк». Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнали приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, зокрема ті, які були нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань. Під час удару поранення отримала волонтерка, яка працювала у пташнику, наразі вона перебуває в лікарні. Про це повідомили у соцмережах «Фельдман Екопарку».

Внаслідок обстрілу, у четвер, 1 січня, «Фельдман Екопарк» у Харкові постраждав від російських обстрілів, внаслідок чого загинула значна кількість птахів, їхню точну кількість наразі уточнюють. Також поранення отримали леви. Стан тигрів залишається невідомим – тварини сховалися у напівзруйнованих приміщеннях.

Фахівці очікують на доставку рушниці з седативним препаратом, щоб приспати тигрів і безпечно перемістити їх до іншого приміщення. Усе необхідне обладнання перебувало в будівлі, яка була зруйнована під час удару, і наразі обладнання недоступне.

Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються. У Фельдман Екопарку подякували всім, хто відгукнувся та запропонував допомогу. Зокрема, першою підтримку надала міська влада Харкова, яка направила ветеринарів та надала будівельні матеріали.