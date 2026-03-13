Військові айтівці зможуть отримати звання молодшого лейтенанта

Військовослужбовці, які мають компетенцію у сфері ІТ, тепер можуть отримати звання офіцера та працювати на посадах із цифрової трансформації армії. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони у пʼятницю, 13 березня.

Указ про можливість отримання офіцерського звання для айтівців підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно з ним, мобілізовані ІT-фахівці, які проходять службу за мобілізацією чи призовом, після відбору на посади фахівців з цифрової трансформації можуть отримати звання «молодший лейтенант».

«Нові норми дозволяють системно залучати до розвитку Сил оборони людей із досвідом у ІТ, інженерії та технологіях. Це допоможе впроваджувати цифрові рішення у війську та посилювати технологічну перевагу України на полі бою», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Рішення про надання фахівцю звання ухвалює міністр оборони. Призначати, переводити чи переміщувати по службі таких фахівців будуть з урахуванням спеціальних процедур, визначених Міноборони.

За даними міністерства, кандидатів на посади будуть відбирати у два етапи. Спершу відбір серед мобілізованих військових проводитимуть командири підрозділів, а згодом із ними проводитимуть співбесіду представники Директорату цифрової трансформації.

У пресслужбі Міноборони нагадали про запуск ІТ-вертикалі, яка створить мережу фахівців з цифрової трансформації на всіх рівнях Сил оборони. Наразі триває підбір кадрів та призначення фахівців, а згодом зʼявляться публічні вакансії для військовослужбовців.

Нагадаємо, станом на січень бронювання мають близько 20 тисяч айтівців. Збільшення кількості заброньованих ІТ-фахівців фіксують у компанії зі сфери deftech.