Літак KC-135 використовують для заправки винищувачів

У четвер, 12 березня, США втратили військовий літак-заправник, який перебував у небі над Іраком. Внаслідок авіатрощі загинули четверо американських військовослужбовців, повідомили у пʼятницю, 13 березня, у пресслужбі Центрального командування США (CENTCOM).

Про втрату літака-заправника KC-135, який брав участь в операції «Епічна лють», стало відомо 12 березня. У пресслужбі американського командування наголосили, що літак впав не через ворожий чи дружній вогонь.

Зазначається, що в інциденті брали участь два літаки. Один із них розбився на заході Іраку близько 14:00, а інший здійснив безпечну посадку. На борту було шестеро американських військовослужбовців.

Внаслідок авіатрощі загинули четверо військових. Їхні особи не розкривають, оскільки має пройти 24 години після повідомлення їхніх родичів.

На місці аварії тривають рятувальні роботи. Обставини падіння літака розслідують.

Нагадаємо, 2 березня США втратила три американські винищувачі F-15, які помилково збила ППО Кувейту. Літаки летіли на підтримку операції «Епічна лють», і по них відкрили дружній вогонь.