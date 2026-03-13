Зеленський звернув увагу на рішення США частково послабити санкції щодо російської нафти

Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 березня, заявив, що тимчасове послаблення американських санкцій проти російської нафти може принести Росії близько 10 млрд доларів, які Москва потенційно використає для продовження війни.

Зеленський звернув увагу на рішення США частково послабити санкційні обмеження щодо російської нафти, яка наразі перебуває на танкерах у морі. За його словами, навіть таке обмежене пом’якшення санкцій може суттєво збільшити доходи Кремля.

«Лише одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну близько 10 млрд доларів. Це точно не допомагає миру. Саме тому рішучість Європейського Союзу та інших партнерів у світі має зберігатися», – наголосив президент.

Він також зазначив, що доходи від продажу енергоресурсів Росія використовує для виробництва та закупівлі зброї. За словами Зеленського, насамперед ці кошти спрямовуються на виготовлення дронів, якими російські війська регулярно атакують українські міста.

Президент додав, що за даними розвідки такі безпілотники Росія також застосовує проти країн Близького Сходу та інших держав, де присутні військові бази західних союзників.

«Знімати санкції, щоб потім отримувати більше ударів дронами, – це, на мій погляд, неправильне рішення», – підсумував він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки на місяць призупинили дію санкцій проти російської нафти, яку транспортують морем. Тепер росіяни можуть вільно торгувати енергоресурсами, які завантажили до 12 березня.