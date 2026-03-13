Санкції зняли з російської нафти, завантаженої на танкери до 12 березня

Сполучені Штати Америки на місяць призупинили дію санкцій проти російської нафти, яку транспортують морем. Тепер росіяни можуть вільно торгувати енергоресурсами, які завантажили на танкери до 12 березня, повідомили у пресслужбі міністерства фінансів США.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) видало Росії ліцензію, яка дозволяє постачання та продаж російської сирої нафти на інших нафтопродуктів, які вже завантажені на танкери. Тепер росіяни можуть продавати нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня, без жодних обмежень.

«Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду», – заявив міністр фінансів Скот Бессент.

Ліцензія діятиме до 11 квітня.

Нагадаємо, 6 березня США на місяць скасували заборону для Індії закуповувати російську нафту. Дозвіл на торгівлю стосувався виключно нафти, яку вже завантажили на танкери. Скасування заборони на експорт нафти з Росії відбулося на тлі паливної кризи, спричиненої ударами Ірану по сусідніх країнах.

Згодом агентство Reuters повідомило, що Білий дім розглядає можливість зняти санкції з Росії на період нафтового дефіциту. Вже 10 березня президент Дональд Трамп заявив, що з низки країн тимчасово знімуть санкції на постачання нафти. Тоді він не уточнив, чи буде серед них Росія, але припустив, що запроваджувати обмеження знову «не доведеться».