АТ «Смоли» продали за половину ціни

Фонд державного майна визначив переможця аукціону з приватизації 100% акцій АТ «Смоли», яке розташоване у Кам’янському, що на Дніпропетровщині. Підприємство купило ТОВ «Машбутсистем», яке запропонувало за пакет акцій 37,454 млн грн, йдеться на платформі «Прозорро.Продажі».

Аукціон відбувався у форматі так званого «голландського» – зі зниженням ціни. Початкова вартість становила 72 млн грн без ПДВ. У торгах взяла участь лише одна компанія – київське ТОВ «Машбутсистем». Кінцевим бенефіціарним власником якого є Андрій Новосад.

За умовами приватизації, новий власник має упродовж шести місяців погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, а також не допустити звільнення працівників підприємства.

Що відомо про АТ «Смоли»?

Хімзавод «Смоли» є одним із провідних підприємств хімічної галузі України. Завод спеціалізується на виробництві іонообмінних смол, які використовуються у гідрометалургії та системах очищення води на об’єктах атомної і теплової енергетики. Основний вид діяльності підприємства – виробництво пластмас у первинних формах.

АТ «Смоли» було створене у 1998 році на базі виробничих потужностей цеху Придніпровського хімічного заводу. Раніше підприємство входило до складу державного концерну «Ядерне паливо» разом зі Східним гірничо-збагачувальним комбінатом і Українським науково-дослідним та проектно-розвідувальним інститутом промислової технології. У листопаді 2020 року уряд вивів компанію зі складу концерну.

Фонд держмайна кілька разів намагався продати підприємство. Зокрема, аукціон 23 лютого не відбувся через відсутність учасників, тоді стартова ціна пакета акцій становила 144,054 млн грн.

До слова, київське ТОВ «Машбудсистем» зареєстроване у травні 2019 року. За даними YouControl, статутний капітал компанії становить 500 тис. грн. Підприємство займається гуртовою торгівлею машинами та обладнанням для будівництва та добувної промисловості.