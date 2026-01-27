Коломийський завод сільгосптехніки продають

Фонд державного майна України оголосив про проведення 5 лютого онлайн-аукціону з приватизації 93,4363% акцій АТ «Коломийський завод сільськогосподарських машин». Торги відбудуться в системі «Prozorro.Продажі», повідомили у ФДМУ. Стартова ціна пакета акцій становить 11,987 млн грн без ПДВ.

У приватизаційний пакет входять 75 об’єктів нерухомості в місті Коломия: виробничі, складські та адміністративні будівлі, а також інженерна інфраструктура, зокрема дороги, огорожі та мережі електро-, газо- і водопостачання.

Загальна площа майна – 81 776,8 кв. м. Крім того, на балансі підприємства є 8 одиниць транспорту та спецтехніки 1986–1996 років випуску, а також три земельні ділянки загальною площею 55,3145 га.

Серед умов приватизації – погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом упродовж 6 місяців, збереження робочих місць і недопущення звільнення працівників.

Що відомо про АТ «Коломиясільмаш»?

Історія Коломийського заводу сільськогосподарських машин сягає 1863 року. Спочатку тут працювала майстерня Біскупських та фабрика машин і відливу заліза. Вони виготовляли моторизовані та механічні млини, січкарні, дробарки, молотарки, віялки, а також селянські вози і чавунні кухонні плити.

Основна діяльність АТ «Коломиясільмаш» – виробництво машин та обладнання для сільського і лісового господарства. За радянських часів завод давав роботу понад 5 тисячам людей, утримував три дитячі садки, сімейні гуртожитки, поліклініку та дві бази відпочинку.

Попри складну ситуацію, за даними ФДМУ, в останні роки підприємство все ж отримувало невеликий дохід, переважно від здачі майна в оренду:

2022 р. – 767 тис. грн;

2023 р. – 944 тис. грн;

2024 р. – 973 тис. грн;

За 9 місяців 2025 р. – 419 тис. грн.

Втім, через значні витрати на адміністрацію та інші операції чистий прибуток залишався негативним. Станом на 30 вересня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість перевищує 50 млн грн, з яких понад 8 млн грн – заборгованість із зарплати; майже 33 млн грн – перед бюджетом; понад 9 млн грн – інші зобов’язання.