ТОВ «Калуський трубний завод» продали

Фонд державного майна з третьої спроби продав націоналізовану частку ТОВ «Калуський трубний завод», однак стартову ціну активу довелося зменшити вдвічі.

Як свідчать дані аукціону ФДМУ, 16 грудня 2025 року фонд оголосив торги з продажу 93% державної частки підприємства за 136,5 млн грн. Запланований на 23 грудня аукціон не відбувся через відсутність учасників.

Після цього 22 грудня Фонд держмайна оголосив повторні торги зі стартовою ціною 68,2 млн грн – удвічі меншою за початкову. Аукціон відбувся 31 грудня, участь у ньому взяв лише один претендент – ТОВ «АВР "ТРЕМБІТА"», яке й стало покупцем заводу.

Згідно з даними YouControl, компанію «АВР "ТРЕМБІТА"» зареєстровано 23 грудня 2025 року в Калуші. Її власниками є Роман Андріїв, Андрій Романів та Василь Книшук, який також володіє фермерським господарством «КВС».

Раніше Калуський трубний завод належав російським бізнесменам. У листопаді 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про стягнення в дохід держави активів російського олігарха Мирона Горіловського та його партнерів Валентина Буяновського й Андрія Меньшова. Унаслідок цього держава отримала контроль над Калуським і Рубіжанським заводами з виробництва полімерних труб.

93% статутного капіталу підприємств перебували у власності російських бізнесменів через компанію APG Polyplactic Group Limited. Раніше активи намагалися вивести з-під санкцій шляхом банкрутства. У квітні 2024 року Господарський суд Івано-Франківської області відкрив справу за вимогами кредиторів на понад 155 млн грн, однак у листопаді визнав заборгованість фіктивною та закрив провадження.

У січні 2025 року апеляційна інстанція підтвердила це рішення, після чого підприємство остаточно перейшло під контроль держави та було виставлене на приватизаційний аукціон.