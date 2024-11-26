Для заводу та інших націоналізованих підприємств шукатимуть управителя

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення ВАКС від 20 вересня про стягнення в дохід держави активів низки підприємств російського олігарха Мірона Горіловского та його бізнес-партнерів, що розташовані в Україні. Серед іншого, ідеться про трубний завод в Калуші на Івано-Франківщині. Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

В дохід держави стягнуто корпоративні права на компанії, які входили до української частини «Групи Поліпластик», а саме:

93% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (Калуш, Прикарпаття);

93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калуський трубний завод» (Калуш, Прикарпаття);

93% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (Рубіжне, Луганщина);

100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло – Україна» (Київ);

10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» (Київ);

51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» (Київ).

Рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає, додали в Міністерстві юстиції.

Додамо, що навесні суд розпочав справу про банкрутство Калуського трубного заводу, що має борги на 155 млн грн.

Хто такий Мірон Горіловскій

Мірон Горіловскій – російський олігарх, який є британським резидентом і опосередковано володів низкою компаній з виготовлення і продажу полімерних труб в Україні. Україна ввела санкції проти Мірона Горіловского у 2023 році.

Олігарх і його бізнес-партнери Валєнтін Буяновскій та Андрєй Мєньшов постачали продукцію в окупований Росією Крим на замовлення окупаційних адміністрацій, а також брали участь в розробці полімерних матеріалів для виготовлення стрілецької зброї для армії РФ.

Мірон Горіловскій також входить до російського федерального «Агентства стратегічних ініціатив», наглядову раду якого очолює Владімір Путін.