Український суд конфіскував завод російського олігарха в Калуші
Ідеться про олігарха Мірона Горіловского, який постачав продукцію в окупований Крим
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення ВАКС від 20 вересня про стягнення в дохід держави активів низки підприємств російського олігарха Мірона Горіловского та його бізнес-партнерів, що розташовані в Україні. Серед іншого, ідеться про трубний завод в Калуші на Івано-Франківщині. Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.
В дохід держави стягнуто корпоративні права на компанії, які входили до української частини «Групи Поліпластик», а саме:
- 93% частки статутного капіталу ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (Калуш, Прикарпаття);
- 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Калуський трубний завод» (Калуш, Прикарпаття);
- 93% частки в статутному капіталі ТОВ «Рубіжанський трубний завод» (Рубіжне, Луганщина);
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Полімертепло – Україна» (Київ);
- 10% частки в статутному капіталі ТОВ «Українська полімерна група» (Київ);
- 51% частки в статутному капіталі ТОВ «Кордфлекс» (Київ).
Рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає, додали в Міністерстві юстиції.
Додамо, що навесні суд розпочав справу про банкрутство Калуського трубного заводу, що має борги на 155 млн грн.
Хто такий Мірон Горіловскій
Мірон Горіловскій – російський олігарх, який є британським резидентом і опосередковано володів низкою компаній з виготовлення і продажу полімерних труб в Україні. Україна ввела санкції проти Мірона Горіловского у 2023 році.
Олігарх і його бізнес-партнери Валєнтін Буяновскій та Андрєй Мєньшов постачали продукцію в окупований Росією Крим на замовлення окупаційних адміністрацій, а також брали участь в розробці полімерних матеріалів для виготовлення стрілецької зброї для армії РФ.
Мірон Горіловскій також входить до російського федерального «Агентства стратегічних ініціатив», наглядову раду якого очолює Владімір Путін.