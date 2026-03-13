Клієнтка вимагає від Олега Гороховського публічні вибачення та спростування поширеної інформації

Адвокатське об’єднання Addati Group у п'ятницю, 13 березня, заявило, що представлятиме інтереси 19-річної Карини Кольб, фото якої оприлюднив співзасновник monobank Олег Гороховський.

У компанії наголошують, що ситуація виходить за межі особистого конфлікту та стосується ширшого питання – захисту персональних даних і права на приватність кожного громадянина. За словами адвокатів, публічне поширення інформації може призводити до хвилі онлайн-цькування та порушення прав людини.

Юристи нагадали, що Конституція України та чинне законодавство гарантують громадянам право на банківську таємницю, захист персональних даних, недоторканність приватного життя та повагу до честі й гідності. Водночас, на їхню думку, ці права клієнтки були порушені через публікацію її фото Олегом Гороховським.

За інформацією адвокатів, після резонансу в соцмережах дівчина зіткнулася з хвилею агресії та психологічним тиском. Через це вона звернулася до лікарів. Медики зафіксували гостру реакцію на тривалий стрес і безсоння, у зв’язку з чим їй призначили підтримувальне медикаментозне лікування. Наразі Карина Кольб перебуває вдома та тимчасово не працює.

Упродовж найближчих трьох днів адвокати планують надіслати досудові вимоги до АТ «Універсал Банк», Олега Гороховського та інших уповноважених осіб. Серед основних вимог:

публічні вибачення та спростування поширеної інформації на сторінках, де вона була оприлюднена,

компенсація завданої шкоди, зокрема моральної,

розблокування банківського рахунку клієнтки.

Крім того, юристи мають намір направити адвокатський запит до банку щодо можливого існування внутрішнього чату працівників, де могли обговорюватися або поширюватися фото й відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації.

У разі відмови від досудового врегулювання адвокати не виключають звернення до суду та інших уповноважених органів для захисту прав своєї клієнтки.

Нагадаємо, 9 березня у Threads Гороховський опублікував фото клієнтки, яка звернулась на відеоверифікацію з питанням, чому заблокували рахунок. За її спиною висів біло-синьо-червоний прапор. Тоді співзасновник monobank висловив думку, що це був російський стяг. Згодом Карина Кольб пояснила, що перебуває за кордоном, а на задньому фоні був прапор Словенії, який відрізняється від російського наявністю герба у лівій частині.

Ситуація викликала активну дискусію у соцмережах, зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати зображення клієнтки. 11 березня Національний банк України звернувся до monobank із запитом про пояснення через публікацію співзасновника проєкту Олега Гороховського. Після цього чоловік перепросив та запевнив клієнтів банку, що їхні персональні дані у безпеці.