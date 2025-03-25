Мирослав Олешко незаконно виїхав за кордон, звідки дискредитує мобілізацію та закликає українців ухилятися від служби

Monobank припинив обслуговування скандального блогера-ухилянта Мирослава Олешка, якого підозрюють у перешкоджанні ЗСУ. Про це він сам повідомив у вівторок, 25 березня, на сторіці у Facebook.

За його словами, банк заблокував його рахунок без пояснень, однак Мирослав Олешко вважає, що це сталося через його критику президента Володимира Зеленського. До допису він додав скріншоти листування зі службою підтримки банку. Там вказано, що банк ухвалив рішення припинити співпрацю з клієнтом через накопичену інформацію з різних джерел.

«Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку», – вказано в повідомленні служби підтримки.

Офіційно команда Monobank, а також його засновник Олег Гороховський цей інцидент не коментували.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року слідчі повідомили Мирославу Олешку про підозру за перешкодження діяльності ЗСУ і використання підробленого документа. За версією слідства, він був визнаний придатним до військової служби, але виїхав з України на підставі підробленої довідки ВЛК.

Раніше Мирослав Олешко публічно підтримував Петра Порошенка. Тепер за кордоном він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує мобілізацію та закликає українців ухилятися від служби. Свою втечу з України блогер пояснив «політичним переслідуванням».