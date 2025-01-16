Скандальний блогер незаконно втік із України та отримав підозру від СБУ про дискредитацію ЗСУ

Дніпровський районний суд Києва зобовʼязав скандального блогера-ухилянта Мирослава Олешка, якого підозрюють у перешкоджанні ЗСУ, і телеканал «Прямий» спростувати поширену негативну інформацію про народну депутатку Марʼяну Безуглу. На це рішення суду від 5 грудня звернув увагу «Судовий репортер».

У вересні 2021 року блогер Мирослав Олешко написав у Facebook, що голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Марʼяна Безугла нібито отримує 50 тис. доларів у місяць за покривання винних у «справі вагнерівців» і такою є ціна зради Батьківщини. У своїх звинуваченнях він посилався на один із Telegram-каналів, в якому повідомили, що один із депутатів від «Слуги народу» випив зайвого в ресторані й почав скаржитися, що його колега одержує вдвічі більше.

Телеканал «Прямий», власником якого на той час був колишній президент і народний лепутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко, опублікував на сайті новину із допису Мирослава Олешка. Ця публікація зʼявилась після того, як 10 вересня 2021 року Марʼяна Безугла назвала неправдивою заяву Петра Порошенка про те, що це він санкціонував операцію з захоплення «вагнерівців». Тоді партія Порошенка звинуватила Безуглу у брехні, а через три дні зʼявився допис Олешка.

Суд дійшов висновку, що поширена інформація не може вважатись оціночним судженням, має ствердний характер і є недостовірною, оскільки ніяких доказів скоєння злочинів народною депутаткою немає. Зокрема, її не притягували за вироком суду до кримінальної відповідальності за отримання 50 тис. доларів за діяльність проти національних інтересів. Водночас такі публікації призводять до істотної дискредитації Марʼяни Безуглої, її ділової репутації, прав на повагу до честі та гідності.

За рішенням суду, впродовж одного тижня із дня набрання законної сили рішення суду або апеляції на нього Мирослав Олешко має опублікувати це рішення на своїй сторінці у Facebook, а також текст із вказівкою на те, що попередня інформація була недостовірною. Аналогічні публікації має зробити телеканал «Прямий» на своєму сайті. Також блогер і телеканал мають заплатити Безуглій по одній тисячі гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року слідчі повідомили Мирославу Олешку про підозру за перешкодження діяльності ЗСУ і використання підробленого документа. За версією слідства, він був визнаний придатним до військової служби, але виїхав з України на підставі підробленої довідки ВЛК. За кордоном Олешко систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує мобілізацію та закликає українців ухилятися від служби. Свою втечу з України блогер пояснив «політичним переслідуванням».