СБУ повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку

Блогеру Мирославу Олешку, який після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову, повідомили про підозру. Про це 22 листопада повідомила прес-служба СБУ.

За словами правоохоронців Мирослав Олешко незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ. Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. Цікаво, що сам Олешко на початку війни публікував фото зі зброєю та екіпіруванням і заявляв, що «готується зустрічати російську наволоч».

Блогер-ухилянт Олешко на початку війни «готувався зустрічати російську наволоч»

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Мирослав Олешко – український блогер, засновник політичного руху «25%». Син вбитого солдата Національної гвардії Віталія Олешка. З 2013 року розпочав кар'єру блогера, розповідаючи про події на Євромайдані.

Вже у 2018 році його почали пов’язувати із Петром Порошенком. У матеріалі УП йшлось про те, що команда Порошенка розкручувала низку лояльних «блогерів» та «експертів», серед яких був і Мирослав Олешко (хоча сам Олешко це заперечує). Після початку повномасштабного вторгнення Олешко виступав з різкою критикою української влади, займався цькуванням волонтерів.