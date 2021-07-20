Безпосередньо за вбивство засудили лише стрільця Артема Матюшина

Бердянський міськрайонний суд засудив Артема Матюшина до 11 років позбавлення волі за вбивство ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка із позивним «Сармат». Про це повідомляє «Громадське».

Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого, призначивши Матюшину сплату 700 тис. грн моральної шкоди, а також виплату доньці «Сармата» 1241 грн щомісяця до її повноліття.

Як зазначається, суд врахував йому час відбування під вартою з 2018 року.

Також до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів засудили Віктора Власюка, який, за даними слідства, був організатором банди та координатором вбивства ветерана АТО. Суд додав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зарахував час відбування покарання з дня затримання у 2019 році.

За словами прокурора, найближчим часом Власюк може вийти на волю, бо підпадає під «закон Савченко».

Водночас суд виправдав Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка, Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана та Дениса Зеленкіна, які фігурували у справі як організатори та співучасники. Підставою для такого рішення стала нібито недостатність доказів. За словами суддів, більшість доказів, які поліція долучила до матеріалів справи, є неприпустимими, та не доводять вину обвинувачених.

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Адвокати потерпілих і прокуратура будуть оскаржувати вирок.

Зауважимо, Матюшин частково визнав свою провину і запевнив, що мав особисту неприязнь до «Сармата», тож вирішив провчити його, простріливши ногу. На думку дружини вбитого Тетяни, насправді вбивство було замовним, а замовниками є тодішні депутати Сергій Валентиров та Олександр Пономарьов, адвокат якого їй погрожував.

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня, у Бердянську двоє невідомих застрелили запорізького активіста, учасники АТО Віталія Олешка, більш відомого за псевдонімом «Сармат». Його застрелили з рушниці на території готелю «Атмосфера». Він займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Вже 1 серпня поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними у місті Василівка Запорізької області. Ще одного зловмисника розшукали та затримали у Бердянську.

Бердянський районний суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного у справі - Артема Матюшина. Сам підозрюваний заявив, що не має до злочину жодного відношення і приїхав з друзями на відпочинок. Після цього рішенням суду було заарештовано 37-річного Миколу Ломаку і ще двох підозрюваних.

1 серпня начальник управління Нацполіції в Запорізькій області Сергій Коміссаров заявив, що поліція опрацює версію щодо причетності народного депутата від «Волі Народу» Олександра Пономарьова до вбивства учасника бойових дій Віталія Олешка. Також Коміссаров повідомив, що для вбивства бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка нападники спеціально підготували два автомобілі.

Михайла Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка. За даними слідства, саме він організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину надавав їм зброю, гроші автомобіль на якому пересувалися підозрювані.

Сігіда на той час мав бізнес у Бердянську, зокрема очолював клуб «Мохіто», у якому, за інформацією побратимів Олешка, дуже часто помічали самого Сігіду у компанії колишнього народного депутата України Сергія Валентирова, з яким у «Сармата» був конфлікт.

Олешко звинувачував Валентирова у роботі на іншого народного депутата Олександра Пономарьова, йому «Сармат» закидав роботу пов'язаної з ним компанії «Агрінол» на Росію.

У серпні минулого року Держбюро розслідувань розпочало провадження проти працівників поліції, яких підозрюють у тому, що вони приховали поінформованість про підготовку вбивства ветерана АТО.