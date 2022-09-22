Владислав Антонов адмініструє проект dtp.kiev.ua, який тепер називається «ДТП України»

Служба безпеки України повідомила про підозру київському блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією Збройних сил України. Зокрема, він знімав відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території Київщини, повідомила 22 вересня прес-служба СБУ.

В повідомленні спецслужби відсутнє ім’я затриманого, але видання LB.ua з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про власника проекту dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

СБУ зазначає, що у своїх стрімах він ображав захисників України, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів.

«Відзняті “сюжети” викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах. Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових “новин”», – зазначили в СБУ і додали, що провокативне відео Антонова російські спецслужби взяли і для «розгону» дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони. Йому повідомили про підозру в образі честі і гідності військовослужбовця, погрозі військовослужбовцю. За це передбачено ув’язнення на строк до п’яти років.

Проект dtp.kiev.ua вже кілька років діє в соціальних мережах і має тисячі підписників. Тепер він називається «ДТП України». Складається зі сторінок і каналів.

Сам Антонов станом на 13:15 не повідомляв про те, що отримав повідомлення про підозру від СБУ. Його проект продовжує роботу, а повідомлення про дії правоохоронців щодо Антонова там також відсутні.