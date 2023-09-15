Юрій Подоляка наводив російські ракети на Миколаїв

СБУ викрила прокремлівського блогера Юрія Подоляку на коригуванні ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це 15 вересня повідомила Служба безпеки України.

Для наведення ворожої зброї на місто Подоляка отримував розвіддані від свого інформатора – екс-очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Одержані від Германа відомості Подоляка переправляв своїм «кураторам» з російських спецслужб. Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих «прильотів» на території міста. Також прокурор-зрадник «зливав» рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про паролі на українських блокпостах.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалась через Telegram. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Оскільки Подоляка переховується від правосуддя на території РФ, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Юрій Подоляка – проросійський журналіст та блогер. Народився в місті Суми. У 2004 році брав участь у «Помаранчевій революції», але вже в 2013 році почав озвучувати у своєму блозі та статтях проросійські наративи.

З початком вторгнення Росії на Донбас та анексії Криму в 2014 році виїхав у Росію. 15 січня 2023 року доданий до санкційного списку України. 8 червня 2023 року доданий до санкційного списку Канади.[9]